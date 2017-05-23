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Оперативники задержали мужчину подозреваемого в краже трех лошадей

Бишкек, "Саясат. kg". 3 мая в ОВД села Ат-Баши Ат-Башинского района обратился 39-летний  местный житель М.А. Мужчина сообщил, что неизвестные лица похитили 3  лошадей.

 

3 мая в ОВД села Ат-Баши Ат-Башинского района обратился 39-летний  местный житель М.А. Мужчина сообщил, что неизвестные лица похитили 3  лошадей.

 

Тем самым причинив ему ущерб в размере 180 тысяч сомов. По 
данному факту было возбужденно уголовное дело по признакам преступления 
предусмотренного статьей 165 УК Кыргызской Республики. При проведении 
оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления 
задержан 30-летний житель того же села М.Б. расследование продолжается

 

 

Пресс-служба МВД КР

           

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