Оперативники задержали мужчину подозреваемого в краже трех лошадей

Бишкек, "Саясат. kg". 3 мая в ОВД села Ат-Баши Ат-Башинского района обратился 39-летний местный житель М.А. Мужчина сообщил, что неизвестные лица похитили 3 лошадей.
3 мая в ОВД села Ат-Баши Ат-Башинского района обратился 39-летний местный житель М.А. Мужчина сообщил, что неизвестные лица похитили 3 лошадей.
Тем самым причинив ему ущерб в размере 180 тысяч сомов. По
данному факту было возбужденно уголовное дело по признакам преступления
предусмотренного статьей 165 УК Кыргызской Республики. При проведении
оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления
задержан 30-летний житель того же села М.Б. расследование продолжается
Пресс-служба МВД КР
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