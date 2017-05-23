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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 2 Оперативники задержали мужчину подозреваемого в краже трех лошадей Бишкек, "Саясат. kg". 3 мая в ОВД села Ат-Баши Ат-Башинского района обратился 39-летний местный житель М.А. Мужчина сообщил, что неизвестные лица похитили 3 лошадей. 3 мая в ОВД села Ат-Баши Ат-Башинского района обратился 39-летний местный житель М.А. Мужчина сообщил, что неизвестные лица похитили 3 лошадей. Тем самым причинив ему ущерб в размере 180 тысяч сомов. По

данному факту было возбужденно уголовное дело по признакам преступления

предусмотренного статьей 165 УК Кыргызской Республики. При проведении

оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления

задержан 30-летний житель того же села М.Б. расследование продолжается Пресс-служба МВД КР Добавить комментарий