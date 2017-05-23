Уроженку Кыргызстана осудили в России за мошенничество с материнским капиталом

В Улан-Удэ осудили уроженку Кыргызстана, признав ее виновной в мошенничестве при получении социальных выплат — материнского капитала.
Об этом написали российские СМИ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Бурятии.
Как отмечается, женщину приговорили к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства условно с 10-месячным испытательным сроком.
Кроме того, суд решил взыскать с гражданки Аттокуровой в пользу Республиканского государственного учреждения «Центр социальной поддержки населения» сумму причиненного ущерба.
Отмечено, что 13 января 2008 года гражданка Кыргызстана, находясь в Улан-Удэ, предъявила в родильный дом медицинский страховой полис на имя своей родственницы, которая родила ребенка. В свидетельстве о его рождении матерью указали Аттокурову, но ребенка с рождения воспитывала биологическая мать.
Воспользовавшись свидетельством о рождении, она обратилась в РГУ «Центр социальной поддержки населению» о назначении ей единовременного пособия при рождении ребенка, представив необходимый пакет документов и умолчав, что фактически она не мать ребенка. В последующем ей назначили и выплатили ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячную денежную выплату на ребенка из многодетной семьи, ежемесячное пособие одинокой матери.
С февраля 2008-го по июль 2016 года она незаконно получила из бюджета 126 тысяч 897 рублей. Суд учел полное признание вины, раскаяние, наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей и частичное возмещение ущерба.
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