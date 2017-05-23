Президент Алмазбек Атамбаев избавлен от уплаты 20 млн сомов

В Верховном суде сегодня, 22 мая, состоялось рассмотрение иска о защите чести и достоинства правозащитников Толейкан Исмаиловой и Азизы Абдирасуловой против президента Алмазбека Атамбаева.

В Верховном суде сегодня, 22 мая, состоялось рассмотрение иска о защите чести и достоинства правозащитников Толейкан Исмаиловой и Азизы Абдирасуловой против президента Алмазбека Атамбаева. Судебная коллегия оставила в силе прежние судебные решения об отказе в удовлетворении жалобы и выплате морального ущерба главой государства.

Абдирасулова и Исмаилова обращались в суд с требованием взыскать по суду с А. Атамбаева по 10 миллионов сомов в качестве возмещения им морального ущерба за высказанные президентом в их адрес слова и обязать ответчика принести официальные извинения.

Источник: fakt.kg, перевод: gezitter.org