           
Подробности
Общество
Просмотров: 2

В Бишкеке временно отключат от электричества свыше 2,5 тысяч абонентов, своевременно не оплативших счета

Более 2,5 тысячи абонентов Бишкека, своевременно не оплативших счета, будут отключены от электричества.

 

"Общая сумма задолженности по городу Бишкеку на 23 мая составила 47 млн сомов, из них:

 

- по Свердловскому району – 12 миллионов сомов;

- по Ленинскому району – 21 миллион сомов;

- по Октябрьскому району – 5 миллионов сомов;

- по Первомайскому району – 21 миллион сомов.

 

Электроснабжение потребителей с так называемыми умными счетчиками (АИИСКУЭ), дистанционно прерванное из-за несвоевременных платежей, подключается после произведения полной оплаты и последующего поступления сигнала на сервер "Северэлектро", - говорится в информации.

 

 

 

Источник: super.kg, перевод:  gezitter.org

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить