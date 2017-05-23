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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 2 В Бишкеке временно отключат от электричества свыше 2,5 тысяч абонентов, своевременно не оплативших счета Более 2,5 тысячи абонентов Бишкека, своевременно не оплативших счета, будут отключены от электричества. "Общая сумма задолженности по городу Бишкеку на 23 мая составила 47 млн сомов, из них: - по Свердловскому району – 12 миллионов сомов; - по Ленинскому району – 21 миллион сомов; - по Октябрьскому району – 5 миллионов сомов; - по Первомайскому району – 21 миллион сомов. Электроснабжение потребителей с так называемыми умными счетчиками (АИИСКУЭ), дистанционно прерванное из-за несвоевременных платежей, подключается после произведения полной оплаты и последующего поступления сигнала на сервер "Северэлектро", - говорится в информации. Источник: super.kg, перевод: gezitter.org Добавить комментарий