Адвокат Чотонова обвиняет ГКНБ

Адвокаты бывшего министра чрезвычайных дел Дуйшенкула Чотонова обвиняют ГКНБ в грубом нарушении норм Уголовного кодекса.

Сегодня адвокат Бакыт Жумашев обратился в радио "Азаттык" и выразил мнение, что передача дела в суд в условиях, когда не ответили на два связанных со следствием ходатайства, не была правильной:

- О том, что дело передано в суд, я сам узнал сегодня, позвонив в Первомайский районный суд. Оказывается, установлена дата. Необходимо было первоначально решить с просьбами и после передавать. Это также подтверждает политический мотив. Мы ознакомились с 6 из 7 томов дела, с одним так и не ознакомились. Во-вторых, в деле были аудио- и видеоматериалы. С ними нас не ознакомили.

Как отмечает Жумашев, первая просьба касалась незаконности ограничения времени для ознакомления с материалами уголовного дела, вторая была связана с привлечением к ответственности российских граждан Алексея Модина и Леонида Маевского, давших основания для возбуждения уголовного дела.

Лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев был арестован 26 февраля этого года по подозрению в получении крупной взятки в 2010 году от российских граждан в связи с сотовой компанией "Мегаком". После по подозрению в причастности был задержан Чотонов.

Оба политика в данное время находятся в СИЗО ГКНБ.

Адвокаты Текебаева до этого времени также обращались в Генпрокуратуру по поводу того, что не успели ознакомиться с материалами дела.

По данному поводу пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов заявил 17 мая:

- Материалы дела были переданы адвокатам, чтобы они ознакомились и сделали необходимые копии. Но так как адвокаты Текебаева и Чотонова специально затягивали процесс ознакомления, следственные органы ограничили срок до 13 мая. Обвиняемым были предоставлены копии всех материалов, дело передано в суд.

Адвокат Бакыт Жумашев опровергает претензию, что время специально затягивалось.

Источник: Азаттык, перевод: gezitter.org