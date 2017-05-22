Дочь беглого экс-командира ОМОН Таджикистана Халимова: "Наша жизнь превратилась в кошмар"

Дочь Гулмурода Халимова: "Наша жизнь превратилась в кошмар"

Родные Гулмурода Халимова, экс-командира ОМОН МВД РТ и военного министра запрещенной в ряде стран группировки "Исламское государство" (ИГ) признаются, что последние годы их жизнь превратилась в настоящий кошмар.

Первая супруга и четверо детей Гулмурода Халимова по-прежнему живут в Дараи Фони, отдаленном горном кишлаке Варзобского района. Нилуфар Халимова, старшая дочь беглого полковника, учится в 9-м классе школы соседнего кишлака Чорбог. По ее словам, после того как отец в 2015 году уехал в Сирию, каждый день к ним домой приходили представители различных органов и проводили допросы.

"Я очень боялась. И сейчас после беседы с нами журналистов, сразу приходят из тех же органов и начинаются распросы... Мы все боимся. Сейчас нам очень тяжело и в психологическом, и в финансовом плане", рассказала Нилуфар Халимова корреспонденту Радио Озоди..

По ее словам, тяжелее стало после того, как спецслужбы Таджикистана в апреле арестовали ее 18-летнего брата. Бехруз Гулмуродов, сын экс-командира ОМОН МВД РТ, по словам семьи, был задержан в родительском доме в кишлаке Дараи Фони. Родные Бехруза тогда сообщили Радио Озоди, что он содержится в СИЗО Госкомитета национальной безопасности Таджикистана. Бехруз в прошлом году окончил среднюю школу и остался в кишлаке, чтобы помочь матери.

Нилуфар называет домыслами сообщения о том, что якобы Бехруз собирался уехать к отцу в Сирию. "Это неправда. Мой брат после окончания школы работал на рынке "Корвон". Все заработанные деньги приносил домой, чтобы мы не так сильно чувствовали отсутствие отца".

По ее словам, после того, как отец женился во второй раз, семья вела почти самостоятельный образ жизни. Хумайро Мирова, бывшая сотрудница пресс-центра Таможенной службы Таджикистана, по словам ее родственников, была второй женой Гулмурода Халимова. В феврале этого года она месте с четырьмя детьми выехала к своему мужу и после этого, отмечают родственники, она не выходила с ними на связь.

Хумайро Мирова, вторая незаконная жена Халимова (бывшая сотрудница Таможенного комитета РТ), по рассказам родителей, в начале 2016 года вместе с 4 детьми от беглого командира, покинула Таджикистан и присоединилась к мужу. С тех пор об их судьбе ничего не известно.

Назокат Муродова, первая супруга Гулмурода Халимова, в беседес с Радио Озоди 18 мая сообщила, что в среду ей не разрешили свидение с арестованным сыном. После ареста сына она увидела его только один раз, но поговорить с ним не смогла. "Я несколько раз просила дать разрешение на свидание, но каждый раз получала отказ. До сих пор не знаю в чем его обвиняют – никто не объясняет причину ареста моего сына", сказала она.

На днях агентство ТАСС сообщило о задержании в Адыгее некоего родственника Гулмурода Халимова. Имя задержанного пока не разглашается. Управление ФСБ по Адыгее заявило 12 мая, что в отношении родственника Халимова возбуждено уголовное дело за вербовку в ряды террористических организаций, проводится расследование.

"По имеющимся данным, задержанный вербовщик - родственник бывшего командира ОМОН Республики Таджикистан Халимова, принимавшего с 2015 года участие в боевых действиях на стороне ИГ в Сирии и являвшегося одним из лидеров террористической организации. Контакт с ним задержанный намеревался установить в Сирии, куда планировал выехать в конце апреля", - сообщили ТАСС в ведомстве.

Власти Таджикистана либо родственники Халимова пока не комментируют данную информацию. Однако в УФМС по Адыгее ТАСС сообщили, что родственник Халимова вербовал и переправлял в Сирию верующих, которые посещали мечети Тахтамукайского района Адыгеи для участия в боевых действиях в Сирии на стороне ИГ. Агентство также сообщило, что задержанный уже признал свою вину. В его мобильном телефоне были найдены пропагандистские материалы, а также история посещения сайтов, которая указывает на то, что он собирался в Турцию.

Полковник Гулмурод Халимов исчез в апреле 2015 года, а в конце мая сообщил, что находится в Сирии. В своем видеообращении бывший командир ОМОН МВД Таджикистана заявил, что в МВД ограничивали его религиозную свободу, в частности, ему запрещали молиться, поэтому он решил присоединиться к "Исламскому государству".

Таджикские власти обвиняют беглого полковника в измене Родине и начали его розыск по линии Интерпола. Генпрокуратура Таджикистана сообщила, что против Халимова возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса страны. США объявили награду в $3 млн за информацию о местонахождении Гулмурода Халимова, который летом прошлого года был назначен и.о. военного министра ИГ.

Гулмурод Халимов родился в 1975 году в кишлаке Дараи Фони Варзобского района, а в годы гражданской войны в Таджикистане служил в Президентской гвардии. После обучения в Высшей Академии МВД Таджикистана и прохождения специальных курсов-тренингов в России и США, "дорос" до командира ОМОН МВД Таджикистана. Полковник Халимов участвовал в спецоперациях против незаконных вооруженных группировок в городе Хороге и Раштской долине, за что был награжден правительственными наградами.

Источник - Радио Озоди

