Сорок одна сожженная заживо девочка - чудовищное преступление в Гватемале, о котором молчат мировые СМИ

Страшная трагедия произошла в Латинской Америке два месяца назад. Виновные до сих пор не наказаны. Мировые СМИ молчат.

В государственном детском приюте "Девы Вознесения" (Virgen de la Asunció n), расположенном в 20 минутах езды от гватемальской столицы, содержалось 800 девочек от 12 до 17 лет, хотя рассчитан он максимум на 500.

Эти дети - из самых бедных, неспособных прокормить их семей, дочери родителей, отбывающих тюремные наказания, сироты и бывшие беспризорницы.

Многим из них приходится делить с другими даже зубную щетку.

Они неоднократно жаловались на голод, испорченную пищу, побои воспитателей и главное - на ставшие системой изнасилования и развратные действия со стороны учителей и сотрудников учреждения. Некоторых "арендовали" за деньги внешним клиентам и практически всех принуждали к сексу со взрослыми.

За жалобы - избивали. 8 марта группа из 56 девочек попыталась организовать акцию протеста. Их заперли в комнате 4×4. Какая-то из девочек подожгла матрас, чтобы вынудить персонал приюта открыть им двери. Персонал слышал происходивший внутри комнаты кошмар, но двери остались заперты. Начался пожар.

Результат - 41 сгоревшая и 15 тяжело обгоревших, но выживших.

Так почему же ведущие мировые СМИ так озабочены, например, правами геев Чечни, но обходят вниманием эту чудовищную трагедию?

Ответ прост: сегодняшняя Гватемала - это не только де-факто глобальная колония США, но и результат геноцида народа майя, осуществленного местной армией при активной поддержке Соединенных Штатов в течение 30 лет Гражданской войны с 60 по 80-е годы.

В рамках поддержки по-настоящему независимой прессы "Русская Весна" публикует обращение своих коллег из Гватемалы ко всему мировому сообществу.

Источник - Русская весна