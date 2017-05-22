Будет ли привлечен к ответственности автор песни "Бабанов аферист"? (Видео)

Недавно вышла в свет песня "Бабанов – наш президент", большинство не осталось равнодушными к этому творению.

В ответ на эту композицию появилась песня "Бабанов – аферист". После этого мы связались с автором песни "Бабанов – наш президент" Мирланом Алыкуловым и спросили у него, не спровоцировал ли он созданием песни "Бабанов – наш президент" появление творений, ругающих Бабанова.

- Нет, я так не думаю. У нас шесть миллионов граждан. Не всем Бабанов нравится. Можно найти автора этой песни и привлечь к ответственности. Лично я отвечаю за свои творение. Если спеть "Бабанов – аферист", это не означает, что он таковым становится. Народ знает, что за личность Бабанов, что за личность Текебаев и какая личность Атамбаев. Люди сами всё взвесят. Если кто-то споет, что аферист, люди не придут к выводу, что он лжец. Даже если это слово сказать сто раз, знающие, что это хорошая личность, не изменят свое мнение. Ну а те, кто не поддерживает, будут создавать подобные опусы.

- Какие комментарии прозвучали от Бабанова, когда вы исполняли перед народом свое сочинение?

- Не-ет. Эту песню я сочинил не для того, чтобы заслужить похвалу или получить награду. Просто я на протяжении многих лет поддерживаю деятельность этого человека. Свое мнение выразил одной только песней. С Бабановым никакой связи у меня нет. Я даже с ним не разговаривал. У меня всего достаточно, слава Богу. До этого я сочинил песню, посвятив ее Сабырбеку Жумабекову (прим. перев.: известный врач-ортопед), также написал другие песни, посвященные нескольким байке. Создал песни не для того, чтобы получить награду или другую вещь, а потому что ценю их службу своему народу.

Источник: fakt.kg, перевод: gezitter.org