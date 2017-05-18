В Бишкеке снова наезд на пешехода. Водитель скрылся

В Бишкеке сбили женщину, водитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.
Как уточняется, ДТП произошло вчера, 15 мая, на пересечении ул. Салиевой и ул. Буденного.
Водитель автомашины марки Volkswagen Passat сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места автонаезда. Женщина была госпитализирована в больницу. Силовики разыскивают виновника ДТП.
URL: http://zanoza.kg/357319
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!