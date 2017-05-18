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В Бишкеке снова наезд на пешехода. Водитель скрылся

В Бишкеке сбили женщину, водитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

 

Как уточняется, ДТП произошло вчера, 15 мая, на пересечении ул. Салиевой и ул. Буденного.

 

Водитель автомашины марки Volkswagen Passat сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места автонаезда. Женщина была госпитализирована в больницу. Силовики разыскивают виновника ДТП.

 

 

URL: http://zanoza.kg/357319
 

           

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