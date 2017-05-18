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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 8 В Бишкеке снова наезд на пешехода. Водитель скрылся В Бишкеке сбили женщину, водитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека. Как уточняется, ДТП произошло вчера, 15 мая, на пересечении ул. Салиевой и ул. Буденного. Водитель автомашины марки Volkswagen Passat сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места автонаезда. Женщина была госпитализирована в больницу. Силовики разыскивают виновника ДТП. URL: http://zanoza.kg/357319

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