Уже 22 тысячи человек сдали анкеты для биопаспорта. В том числе и премьер

В Кыргызстане за 2 недели 22 тысячи человек сдали электронные анкеты для биометрического паспорта.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 16 мая, ознакомился с деятельностью Центра обслуживания населения-1 в Бишкеке.

Как проинформировал заместитель председателя Государственной регистрационной службы Дастан Догоев, на сегодняшний день по всей республике свыше 22 тысяч человек сдали электронные анкеты для получения биометрических паспортов. На этой неделе граждане, ранее сдавшие необходимые документы, уже начнут получать новые документы.

В ЦОН-1 расположены отделы паспортно-визовых регистрационных работ Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов столицы и районный ЗАГС. В среднем за день ЦОН обслуживает около 1 000 человек.

"Центры обслуживания населения являются межрайонными, желающих воспользоваться их услугами всегда много. Поэтому в связи с большим спросом наблюдается нехватка специалистов ГРС, что влечет за собой определенные неудобства, - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков. - Это приводит к снижению качества государственных услуг и недовольству со стороны граждан. Необходимо децентрализовать деятельность центров по обслуживанию населения и открыть в Бишкеке еще дополнительные пункты".

Глава правительства поручил Государственной регистрационной службе принять оперативные меры по устранению всех имеющихся недостатков в деятельности центров обслуживания населения и созданию благоприятных условий для граждан.

Отмечается, что премьер во время посещения ЦОН-1 сдал необходимые документы для получения биометрического паспорта.

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