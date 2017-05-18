Дело Текебаева передано в суд. Адвокатам показали два тома дела из семи

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ГКНБ передал уголовное дело лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева в суд. Об этом Zanoza.kg рассказала юрист Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, уголовное дело состоит из семи томов, но адвокатам обвиняемого разрешили познакомиться только с первым томом и половиной второго.

"Остальные материалы нам не дали. Пока еще неизвестна дата первого слушания, потому что прокурор, которому направлено заключение следователя, должен сам в течение пяти дней направить его в суд", - рассказала она.

Токтакунова добавила, что были нарушены права обвиняемого и его адвокатов при расследовании и перед передачей дела в суд.

25 февраля 2017 года Генпрокуратура КР возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" против Омурбека Текебаева. Дело касается сотового оператора ЗАО "Альфа телеком". На следующий день Омурбек Текебаев был задержан прямо по прилете из Вены. ГКНБ предъявил ему обвинение 21 апреля. Тогда же Первомайский районный суд Бишкека продлил срок содержания под стражей лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева до 25 мая.

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