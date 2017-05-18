Те, кто в свое время "поели" и "выпили", а сейчас остались на улице, собираются в разных местах, вне зависимости от своего возраста, делятся "мудростью", которой в свое время они сами не руководствовались.
Наверное, Феликс Кулов почуял запах денег с приближением президентских выборов, в общем, ему дома не сидится, он засветился почти во всех собраниях, учит уму-разуму.
Например, недавно прошел форум под названием "Честные выборы - основа стабильности и мирной смены власти", организованный "Комитетом гражданского контроля". Феликс Кулов поделился там советом: "Нужно вписать в соглашение около десяти требований, кандидаты должны стараться их выполнить. Следует устроить дебаты с участием всех кандидатов, затрагивая конкретные проблемы". Дает советы - это хорошо. Но не видно, чтобы кто-то нуждался в этих советах. Мог бы спокойно отлеживаться дома...
Источник: газета "Фабула пресс" №34 от 16.05.2017 / стр. 2, перевод: gezitter.org
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