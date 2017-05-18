Канат Исаев: "Если был бы виновен, не стал бы критиковать вышестоящую сторону"

Депутату Жогорку Кенеша Канату Исаеву предъявлено обвинение по статье "коррупция", ему запрещен выезд из страны. Об этом 12 мая сообщил сотрудник пресс-службы ГКНБ Рахат Сулайманов.

Согласно информации, народный избранник обвиняется по статье 303 Уголовного кодекса по незаконным действиям во время работы мэром города Токмока.

"Канат Исаев, являясь мэром Токмока, незаконно передал муниципальный земельный участок общего пользования во владение частной компании для строительства частного торгового центра. Также он, действуя в сговоре с другими должностными лицами мэрии Токмока, незаконно передал выполнение подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета, аффилированной с ними частной компании. К. Исаев также незаконно путем прямой продажи по заниженной стоимости реализовал частному лицу муниципальное здание", - информировал Сулайманов.

Но Канат Исаев заявил, что в возбужденном на него уголовном деле нет законного основания. По его словам, его призвали спецслужбы, предъявили обвинение, он также выразил свою позицию. Как добавил депутат, следователи выставили ему требование воздержаться от дачи более подробной информации общественности по данному вопросу.

"Если бы у меня было нечистое прошлое, не стал бы высказывать критику в адрес власти, руководителей государства. У меня же не две головы. Почему эти дела не рассматривали, когда я был губернатором? Я готов понести наказание в рамках закона, если есть моя вина. Но я докажу свою невиновность по этому вопросу. Меня могут посадить, как других политиков. Но есть Всевышний. Я буду стоять до конца", - сказал Исаев.

Уголовное дело в отношении Каната Исаева возбуждалось ещё раньше, но было позже приостановлено. Уголовное дело было возобновлено 10 ноября 2016 года, когда депутат Исаев выступил против изменения Основного закона. Генпрокуратура рассмотрела дело, вывела заключение о безосновательности прекращения следствия и передала дело ГКНБ.

Кроме того, Канат Исаев возглавлял комиссию по проверке факта продажи участка на бишкекской улице Скрябина, который считается ранее принадлежавшим Бакиевым. Он считает, что выявленные факты стали дополнительным фактором в возбуждении дела и обещает, что скоро представит в парламенте ряд подобных резонансных дел.

Политический эксперт, доктор юридических наук Бекбосун Борубашев отмечает, что по данному факту в общественности ещё не распространилась открытая информация, поэтому давать оценку ещё рано, выразив следующее мнение:

- В целом там где власть, есть давление, прессинг. Если действительно есть вина Каната Исаева, его необходимо привлечь в рамках закона к ответственности, потому что перед законом все равны. Чтобы пресечь слова о политической мотивированности этого дела, необходимо полностью представить доказательства, правоохранительные органы не должны оставлять общественность в сомнении. Им необходимо всё открыто объяснить.

На сегодняшний день следствие по этому делу продолжается.

Источник: maralfm.kg, перевод: gezitter.org