Какие сайты госорганов Кыргызстана взломали

С начала года повторной хакерской атаке подверглось 73 сайта Кыргызстана.

Об этом ИА «24.kg» сообщили в департаменте IT-аудита международной компании Baker Tilly Bishkek.



В Кыргызстане каждые пять дней успешно взламывают 20 веб-сайтов

Неоднократной атаке подвергались сайты Фонда по управлению госимуществом (fgi.kg), Государственной инспекции по технической и экологической безопасности (geti.gov.kg), Центр по стандартизации и метрологии при Минэкономики (nism.gov.kg), Института климата и зеленых технологий КР (climate.kg).

Кроме того, хакеры успели взломать сайты Совета судей КР (sskr.kg), Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования (gkpen.kg), Национального института стратегических исследований (nisi.kg), Государственной службы миграции (ssm.gov.kg), Государственного агентства по делам местного самоуправления и этнических отношений (gamsumo.gov.kg), Государственного центра судебных экспертиз при Минюсте КР (sudexpert.gov.kg), ГУ «АйТи-Сервис» при ГНС (it.gov.kg), Государственной комиссии по делам религий (religion.gov.kg).



Напомним, 12 мая компьютеры во всем мире подверглись атаке хакеров. Первыми под удар попали больницы Британии и крупнейшие компании Испании в сфере телекоммуникаций и газоснабжения.



Как сообщали СМИ, зафиксировано более 57 тысяч фактов заражения вредоносной программой. Разработчики антивирусов уже признали происходящее масштабной хакерской атакой.

В Кыргызстане хакеры атаковали ОсОО «Тридас», принадлежащее жене депутата Жогорку Кенеша Акылбека Жапарова.



Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/51770/

