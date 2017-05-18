Какие сайты госорганов Кыргызстана взломали

С начала года повторной хакерской атаке подверглось 73 сайта Кыргызстана.
Об этом ИА «24.kg» сообщили в департаменте IT-аудита международной компании Baker Tilly Bishkek.
В Кыргызстане каждые пять дней успешно взламывают 20 веб-сайтов
Неоднократной атаке подвергались сайты Фонда по управлению госимуществом (fgi.kg), Государственной инспекции по технической и экологической безопасности (geti.gov.kg), Центр по стандартизации и метрологии при Минэкономики (nism.gov.kg), Института климата и зеленых технологий КР (climate.kg).
Кроме того, хакеры успели взломать сайты Совета судей КР (sskr.kg), Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования (gkpen.kg), Национального института стратегических исследований (nisi.kg), Государственной службы миграции (ssm.gov.kg), Государственного агентства по делам местного самоуправления и этнических отношений (gamsumo.gov.kg), Государственного центра судебных экспертиз при Минюсте КР (sudexpert.gov.kg), ГУ «АйТи-Сервис» при ГНС (it.gov.kg), Государственной комиссии по делам религий (religion.gov.kg).
Напомним, 12 мая компьютеры во всем мире подверглись атаке хакеров. Первыми под удар попали больницы Британии и крупнейшие компании Испании в сфере телекоммуникаций и газоснабжения.
Как сообщали СМИ, зафиксировано более 57 тысяч фактов заражения вредоносной программой. Разработчики антивирусов уже признали происходящее масштабной хакерской атакой.
В Кыргызстане хакеры атаковали ОсОО «Тридас», принадлежащее жене депутата Жогорку Кенеша Акылбека Жапарова.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/51770/
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