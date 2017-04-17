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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 4 Зять мэра Бишкека и бывший шофер «Кыргызавтомаша» назначены на дипдолжности Алмазбек Атамбаев подписал указ, по которому Азамат Усенов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Китайской Народной Республике. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана. Кроме того, Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Эркина Сопокова Генеральным Консулом Кыргызстана в городе Стамбуле. Напомним, кандидатуры Усенова и Сопокова утвердили депутаты Жогорку Кенеша на прошлой неделе. Другим указом он освободил от должности посла в Китае Канайым Бактыгулову.

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