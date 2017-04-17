Зять мэра Бишкека и бывший шофер «Кыргызавтомаша» назначены на дипдолжности

Алмазбек Атамбаев подписал указ, по которому Азамат Усенов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Китайской Народной Республике.
Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана.
Кроме того, Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Эркина Сопокова Генеральным Консулом Кыргызстана в городе Стамбуле.
Напомним, кандидатуры Усенова и Сопокова утвердили депутаты Жогорку Кенеша на прошлой неделе.
Другим указом он освободил от должности посла в Китае Канайым Бактыгулову.
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