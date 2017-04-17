В Кливленде (штат Огайо, США) преступник убил пожилого человека прохожего в прямом эфире, транслируя происходящее через сервис Facebook Live.
Мужчина вышел из автомобиля, подошел к жертве и после короткого диалога выстрелил 74-летнему старику в голову. После этого он сел в машину и уехал. Местная полиция начала расследование инцидента.
Преступник в Кливленде убил прохожего в прямом эфире
Предполагаемого убийцу зовут Стив Стивенс. Скрывающийся от стражей порядка мужчина также заявил через соцсеть, что он "убил многих людей", однако в настоящее время проверить эту информацию не представляется возможным.
Полиция Кливленда разместила в своем Twitter фото подозреваемого, отметив, что Стивенс вооружен и опасен. Местным жителям рекомендовано, увидев преступника, не приближаться к нему, а незамедлительно обратиться в экстренные службы.
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