Преступник в Кливленде убил прохожего в прямом эфире

В Кливленде (штат Огайо, США) преступник убил пожилого человека прохожего в прямом эфире, транслируя происходящее через сервис Facebook Live.

Мужчина вышел из автомобиля, подошел к жертве и после короткого диалога выстрелил 74-летнему старику в голову. После этого он сел в машину и уехал. Местная полиция начала расследование инцидента.

Преступник в Кливленде убил прохожего в прямом эфире

Предполагаемого убийцу зовут Стив Стивенс. Скрывающийся от стражей порядка мужчина также заявил через соцсеть, что он "убил многих людей", однако в настоящее время проверить эту информацию не представляется возможным.

Полиция Кливленда разместила в своем Twitter фото подозреваемого, отметив, что Стивенс вооружен и опасен. Местным жителям рекомендовано, увидев преступника, не приближаться к нему, а незамедлительно обратиться в экстренные службы.

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