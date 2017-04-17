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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 1 В Бишкеке двое пострадавших в ДТП с маршруткой попали в больницу В Бишкеке сегодня, 16 апреля на пересечении улиц Байтик Баатыра и Горького маршрутное такси столкнулось с легковушкой. В результате микроавтобус перевернулся на бок и проехал несколько метров по дороге. Как сообщили на Станции скорой помощи в больницу были доставлены двое пострадавших. По предварительным данным, в микроавтобусе, следовавшем по маршруту №199, находилось около 15 пассажиров.

Азаттык Добавить комментарий