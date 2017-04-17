В Кыргызстане пешим маршем вспомнят жертв репрессий 1937 года

Завтра, 18 апреля в 11:00 начнется пеший марш, посвященный 80-й годовщине репрессий 1937 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР, мероприятие пройдет в Аламудунском районе Чуйской области КР. Отправной точкой марша станет село Таш-Добо, и завершится он в Мемориальном комплексе "Ата-Бейит", где захоронены тела 137 кыргызстанцев 19 национальностей, расстрелянных во время репрессий 1937 года. Среди них первый председатель Совета народных комиссаров Киргизской ССР Юсуп Абдрахманов, нарком просвещения Касым Тыныстанов, отец писателя Чингиза Айтматова, государственный деятель Торокул Айтматов и другие.

Минкультуры отмечает, что мероприятие проводится в рамках Года нравственности, воспитания и культуры и "направлено на воспитание личности гражданина-патриота, формирование национального самосознания и развитие духовно-нравственных качеств в человеке".

По приблизительным оценкам, протяженность маршрута составит около 2 километров.



Азаттык

