В Екатеринбурге за кражу продуктов задержали пенсионерку. Она умерла

В Екатеринбурге умерла 78-летняя пенсионерка, задержанная за кражу продуктов из магазина, передает Радио "Свобода".

Как сообщает прокуратура Свердловской области, женщине стало плохо, когда ее доставили на допрос в отдел полиции. Из отдела пенсионерку увезли в больницу, через два дня она скончалась. Прокуратура начала проверку.

В апреле 2015 года в Санкт-Петербурге в отделе полиции умерла 81-летняя женщина, задержанная за кражу трех пачек масла общей стоимостью около 300 рублей.

В феврале 2017 года в Ивановской области была осуждена 70-летняя пенсионерка. Как сообщалось, бедность вынуждала ее красть продукты. Женщину приговорили к году условного лишения свободы.

В России за чертой бедности, только по официальным данным, живут около 22 миллионов граждан. Более чем у 40 процентов россиян не хватает денег на еду и одежду, еще у 11 процентов нет средств на продукты. В стране при этом по закону о так называемых "контрсанкциях" за последние годы были уничтожены десятки тысяч тонн еды.



Азаттык