Арапбаев и Суракматов отличаются от народа?

До этого были приостановлены строительные работы на участке к западу от Белого дома, сзади от кинотеатра Россия, после выявления их незаконности и возбуждения уголовного дела.
Но с недавних пор возобновилось строительство здания, которое, как говорят, принадлежит депутату Жогорку Кенеша от фракции СДПК Азамату Арапбаеву и ждущему своей очереди в списке СДПК Азису Суракматову. Кажется эти два молодца намерены завершить строительные работы, по которым было заведено уголовное дело, в связи с чем на выборах в Жогорку Кенеш в 2015 году специально вошли в СДПК. Генпрокуратура должна как-то на это отреагировать. Почему не снесли незаконно строящееся здание, почему не приняты меры в рамках закона, почему продолжается строительство?
Источник: газета "Фабула пресс" №27 от 14.04.2017 / стр. 3, перевод: gezitter.org
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