Мы не можем там жить!

Жители участка Дачи СУ требуют массового переселения.

Жители участка Дачи СУ требуют массового переселения. Их главный аргумент - Боинг–747 — это третий самолет, который терпит крушение вблизи аэропорта “Манас”. Жить и ждать четвертой авиакатастрофы они не желают. Поэтому выходят на митинги — очередная акция протеста прошла 11 апреля.



Скажем сразу, среди митингующих и в этот раз не было семей, которые реально пострадали в авиакатастрофе. С плакатами к “Белому дому” вышли другие жители участка Дачи СУ, которые уже не в первый раз выдвигают правительству различные требования: благоустроить здешнюю территорию, придать ей уже какой–то официальный статус, построить сад и школу.



Но эти просьбы были проигнорированы. И тогда люди решили требовать еще большего — нового места жительства.



В этот раз к митингующим вышли представители власти и заверили, что вопрос переселения в другое место жителей Дачи СУ стоит на повестке дня правительства. Но он будет решен после полного завершения вопроса компенсации.



Каким образом взаимосвязаны эти два вопроса — неизвестно. Земельными проблемами занимаются совершенно иные ведомства, нежели распределением денег, уже несколько месяцев лежащих на счету МЧС. Но у нас все привычно валят в одну кучу, рассчитывая на безграмотность населения и безропотное ожидание пострадавшими уже хоть каких–то выплат.



Однако вчера на заседании ЖК депутат от фракции “Кыргызстан” Алмазбек Эргешов потребовал, чтобы правительство полностью отчиталось о том, как будут распределяться собранные на счету МЧС миллионы. Есть два основных вопроса, на которые правительство должно дать четкие ответы.



КТО получает проценты с огромной суммы, которая лежит сейчас на счету МЧС? Надо понимать, что 100 миллионов 340 тысяч 610 сомов не пылятся в банковской ячейке, они находятся в оборотных средствах банка и каждый день приносят прибыль. Интересно — кому? И второе. Зачем нужно было переводить 600 тысяч долларов, перечисленных турецкой авиакомпанией АСТ Airlines, именно на этот счет МЧС? Ведь можно было сразу перечислить деньги на персональные счета пострадавших и не платить лишний раз огромную комиссию банку?



Надежда ХОХЛОВА

Источник - "Вечерний Бишкек"