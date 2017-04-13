Суд обязал Турдукулова выплатить 50 тысяч сомов Мамбеталиеву

Сегодня Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел исковое заявление Эркина Мамбеталиева к активисту и члену «Комитета защиты слова» Адилю Турдукулову, вынес решение.
В соответствии с ним суд обязал Турдукулова выплатить 50 тысяч сомов. Об этом «Азаттыку» сообщила пресс-секретарь Верховного суда Айнура Токтошева. Гражданский активист Адиль Турдукулов сказал, что советуется с адвокатами об обращении во вторую инстанцию.
- Мы сейчас с адвокатами советуемся, обращаться или нет в вышестоящую инстанцию. В течение 10 дней это решение вступит в силу. А у меня есть возможность обращаться в вышестоящую инстанцию в течение 30 дней.
Эркин Мамбеталиев, называемый бывшим телохранителем президента Алмазбека Атамбаева, в ноябре прошлого года обращался в суд с заявлением на Адиля Турдукулова. На основании «сообщение в Фейсбуке нанесло ущерб моей репутации» написал заявление, просил взыскать 5 млн (так в источнике) сомов за моральный ущерб.
Турдукулов сообщает, что посты о Мамбеталиеве были написаны с приведением доказательств, ссылок.
Источник: газета «ПолитКлиника» №11 от 13.04.2017/стр.2, перевод: gezitter.org
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