Министр "кошелек"

Депутат Рыскелди Момбеков назвал министра транспорта Кыргызстана "кошельком". Он сообщил о плачевном состоянии автотрассы Бишкек - Кара-Балта и поинтересовался - когда будут отремонтированы дороги.

Депутат Рыскелди Момбеков назвал министра транспорта Кыргызстана "кошельком". Он сообщил о плачевном состоянии автотрассы Бишкек - Кара-Балта и поинтересовался - когда будут отремонтированы дороги.

По его словам, однажды премьер-министр побывал в Таласе. За ночь до его приезда там была отремонтирована дорога. Но эта дорога сейчас вернулась в старое состояние, выглядит неважно.

"Министра транспорта называют "кошельком", не иначе. Приходят к тендеру и уходят после тендера. Отправьте его в гости в Кара-Балту, пускай увидит состояние дорог. Мы не можем призвать к порядку даже одного министра", - сказал недовольный Момбеков.

Наверное, народный избранник не додумался, что в Кара-Балту нужно отправлять не "кошелька", а премьер-министра, тогда дорогу отремонтируют за ночь.

Источник: газета "Майдан.kg" №13 от 12.04.2017 / стр. 4, перевод: gezitter.org/