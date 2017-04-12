Назарбаев: Казахстанцев будут лишать гражданства за вступление в ИГИЛ

Профилактическая работа с казахстанцами, вернувшимися из ИГИЛ, не помогла, поэтому было решено закрыть им путь домой, сказал Президент.
Казахстанцев будут лишать гражданства за вступление в террористическую организацию ИГИЛ. Об этом в интервью телеканалу "Мир 24" рассказал Президент Нурсултан Назарбаев.
"Согласно казахстанскому законодательству, если подданный нашей страны уехал и вступил в ряды какой-либо экстремистской организации, вернуться на родину он уже не сможет: автоматически лишается гражданства. Это вынужденная мера. От Казахстана в "Исламском государстве" сейчас человек 500-600, от стран бывшего Советского Союза – до пяти тысяч, а может, и больше. В первую очередь нужно принимать такие меры, чтобы люди не вступали в ряды террористов. Мы пытались вести профилактическую работу с теми, кто вернулся из ИГ, но это не дало результатов. Поэтому было принято решение закрыть им путь домой", – сказал глава государства.
Президент в интервью телеканалу "Мир" рассказал о роли ОДКБ в обеспечении региональной безопасности и вкладе Казахстана в этот процесс.
Кроме того, Назарбаев рассказал о роли Астанинского процесса по урегулированию межсирийского конфликта.
За что еще будут лишать гражданства, ранее рассказали в Министерстве юстиции. Всего лишение гражданства предусмотрено санкциями 15 статей.
Источник - Informburo.kz
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