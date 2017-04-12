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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 5 Четверо парней отобрали у водителя 35 тыс. сомов в Ноокате В Ноокатском районе задержаны четверо парней, которые ограбили местного водителя, сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, сотрудниками Ноокатского РОВД задержаны четверо парней в возрасте от 26 до 27-лет, подозреваемых в совершении грабежа.

«Все четверо являются жителями Ноокатского района Ошской области. Установлено, что 4 апреля злоумышленники за рулем автомашины марки «Део-Матиз» прижав к обочине машину марки «ВАЗ», напали на местного жителя, находящегося в своем автомобиле, и похитили 35 тыс. сомов и водительское удостоверение. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «грабеж» УК КР. Правонарушителям избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники милиции устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных. Ведется расследование», – говорится в сообщении.

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