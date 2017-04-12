В Ляйлякском районе Кыргызстана семи домам угрожает камнепад

В Ляйлякском районе Баткенской области Кыргызстана семь домов оказались под угрозой камнепада.
Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя правительства в регионе.
По ее данным, в селе Озгоруш, на пятом километре дороги Исфана — Озгоруш и на участке Танги Катранского айыльного аймака есть несколько мест, где возможен камнепад.
Как сообщается, из 11 домовладений, которым угрожает камнепад, четыре семьи получили ссуды и участки и перехали, а семь семей получили ссуды, но так и не переселились в безопасные места.
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