Пятерых сотрудников уволили после ремонта заполненных водой дорожных ям к "приезду Жээнбекова"

Ранее в интернете появилась видеозапись, показывающая, как работники дорожных служб проводят ремонт дороги, предварительно не очистив заполненные водой ямы.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков провел сегодня, 10 апреля, совещание по данному вопросу. Согласно информации, сразу же после обнародования данного видеоролика глава правительства поручил министру транспорта и дорог Жамшитбеку Калилову провести служебное расследование и определить ответственность лиц, давших данное поручение.

"Вчерашний видеоролик говорит о многом. Данный факт вскрылся благодаря активной позиции гражданского общества в стране. К сожалению, не всегда подобные факты получают огласку. Руководители, равнодушно и безответственно подходящие к своей работе, должны быть привлечены к ответственности согласно законодательству. По вине таких безответственных сотрудников сводятся на нет усилия, средства, которые государство направляет на дорожный ремонт", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Вместе с тем премьер-министр с удовлетворением подчеркнул активность гражданского общества в стране и выразил благодарность лицам, распространившим данный видеоролик.

Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов проинформировал о принятых дисциплинарных мерах в отношении сотрудников, допустивших подобное разгильдяйство.

Он сообщил, что по итогам проведенного служебного расследования освобождены от занимаемых должностей начальник дорожно-эксплуатационного предприятия №1 Амангельды Молдоболотов, начальник регионального отдела №1 департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог Кубанычбек Аманов, главный инженер ДЭП №1 Куштарбек Аманов, заместитель директора департамента дорожного хозяйства по экономике Шабдан Иманкулов и заместитель директора департамента дорожного хозяйства по производству Жумаш Содомбаев.

Объявлено замечание начальнику управления автомобильных дорог Минтранса. Также на имя премьер-министра внесено предложение об объявлении выговора за отсутствие должного контроля за проведением дорожного ремонта замминистра транспорта Азимкану Жусубалиеву и директору департамента дорожного хозяйства Арстанбеку Ибраеву. Как добавил министр, расследованием данного дела займется Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями.

По итогам совещания Сооронбай Жээнбеков поручил Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями провести тщательное расследование по данному факту и принять самые жесткие меры, вплоть до возбуждения уголовного дела.

Также премьер поручил Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями провести тщательное расследование по данному факту и принять самые жесткие меры, вплоть до возбуждения уголовного дела.

Источник: super.kg