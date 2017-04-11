Кыргызстан допущен к участию в конкурсе "Мисс Вселенная" после... пяти лет переговоров

Кыргызстан допущен к участию в конкурсе "Мисс Вселенная" после пяти лет переговоров. Об этом сообщает администрация компании Интеральянс Кей Джи, проводившая переговоры с организаторами.

"Кыргызстан допущен в международный конкурс красоты "Мисс Вселенная" с 2017 года. После длительных переговоров с 2012 года, накануне организаторы "Мисс Вселенная" сообщили, что они готовы принять "Мисс Кыргызстан" с 2017 года", - говорится в сообщении.

Конкурс "Мисс Вселенная -2017" будет проводиться в Париже в январе 2018 года. Дата конкурса еще не определена. Сам конкурс "Мисс Вселенная" проводится с 1952 года и является одним из самых престижных международных конкурсов красоты высшей категории наряду с "Мисс Мира" (с 1951 года), "Мисс Интернешнл" (с 1960 года) и "Мисс Земля" (с 2001 года)

"Интеральянс Кей Джи уже с 2011года непрерывно отправляет победительниц конкурса "Мисс Кыргызстан" в международный конкурс красоты "Мисс Мира". В этом году Кыргызстан будет представлять "Мисс Кыргызстан 2017" Бегимай Карыбекова на конкурсе красоты "Мисс Мира 2017", который будет проводиться в Китае", - уведомляют организаторы.

Источник - kyrtag.kg

