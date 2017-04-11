Узбекистан становится поставщиком террора

"Многие недавние теракты были совершены террористами узбекского происхождения", - пишет Томас Хуммель на страницах немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung, приводя в пример июньский теракт в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, в результате которого погибли 43 человека.

По данным следствия, его исполнителями были уроженцы Киргизии, Дагестана и Узбекистана, а ответственность лежит на террористической группировке "Исламское государство"*. Другой теракт - в стамбульском ночном клубе Reina с 39 жертвами - также был совершен узбеком по заданию ИГИЛ*. В прошлый понедельник теракт, в результате которого погибли 14 человек, произошел в метро Санкт-Петербурга. Исполнителем был назван гражданин РФ узбекского происхождения из киргизского города Ош. Предполагаемый террорист в Стокгольме, направивший грузовик в толпу людей, тоже является уроженцем Узбекистана.

Таким образом, Узбекистан "постепенно перемещается в центр террора", отмечает журналист, напоминая, что ИГИЛ* вербует большое число боевиков из среднеазиатских стран вроде Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении и Таджикистана. Всего, по некоторым оценкам, за ИГИЛ* воюет или воевало до пяти тысяч граждан этих стран.

Исследователь из Колумбийского университета в Нью-Йорке Эдвард Джеймс Лемон полагает, что "большая часть вербовок граждан среднеазиатских стран происходит именно в России". По его словам, гастарбайтеры из Узбекистана и Таджикистана - это "по большей части молодые люди, которые находятся вдали от дома и получают небольшую зарплату. Все это и делает их легкими целями для ИГИЛ* или "Фронта ан-Нусра"*".

К тому же "Исламское движение Узбекистана"* (другое название - "Исламская партия Туркестана". - Прим. ред.), действующее с 90-х годов, считается одной из самых активных экстремистских группировок в Средней Азии. Изначально оно боролось с деспотом Каримовым, против произвола со стороны государства и с коррупцией, а также не проявляло интереса к глобальному джихаду. Однако в 2015 году оно присягнуло на верность ИГИЛ*. В частности, Федеральная разведывательная служба Германии пишет по поводу "Исламского движения"*, что "у него есть информационные сети и сторонники в ряде стран. В прошлом к движению примыкали, в том числе, джихадисты из Германии". В частности, движению "удалось завербовать нескольких немецких салафитов, которые впоследствии обращались в интернете с призывами на немецком языке вести вооруженную борьбу".

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Фронт ан-Нусра", "Исламское движение Узбекистана" - террористические группировки, запрещенные в РФ.

Источник - inopressa.ru