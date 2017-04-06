Бишкекский суд оставил в силе определение в отношении «Азаттыка»

Бишкекский городской суд оставил в силе определение Ленинского районного суда об аресте денежных средств в пределах 10 миллионов сомов "Азаттык Медиа" и 3 миллионов сомов ОФ "ПроМедиа" (Zanoza). В соответствии с определением суда, арест наложен на указанные суммы.

Решение 6 апреля приняла судебная коллегия в составе судей Эрмека Бейсекеева, Ирины Скрипкиной и Аиды Манжиевой. 14 марта такое решение приняла судья Ленинского райсуда Жылдыз Жумабаева.

Иск в отношении радио "Азаттык" и общественного фонда "ПроМедиа" (сайт Zanoza.kg) подан Генеральной прокуратурой КР в защиту чести и достоинства президента страны Алмазбека Атамбаева.

Вице-президент и главный редактор Радио Свободная Европа/Радио Свобода Ненад Пейдж отметил, что в каждом случае сообщалось об обвинениях, сделанных на публичных форумах. "Наши журналисты сразу обращались в аппарат президента по поводу этих заявлений и, получив комментарий, немедленно публиковали их. Мы никого не обвиняли от своего имени", - подчеркнул он.

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