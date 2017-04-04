Адвокаты Садыра Жапарова утверждают, что его жизнь в опасности

Адвокаты бывшего депутата парламента Садыра Жапарова утверждают, что его жизнь в опасности. Об этом ИА «24.kg» сообщила юрист Динара Медетова.
По ее словам, она обратилась с заявлением на имя начальника ИК № 47, где сейчас находится ее подзащитный, с просьбой усилить охрану. «У него общая слабость, и он постоянно принимает лекарства. В целом его здоровью ничего не угрожает. Но жену к нему так и не пустили», — сказала Динара Медетова.
Садыра Жапарова обнаружили на полу камеры в СИЗО-1, где он содержался под стражей с 25 марта, с порезами на руке и шее, его перевели в тюремный лазарет. Экс-депутат заявил, что увечья он нанес себе сам.
Садыр Жапаров последнее время проживал на Кипре. Его задержали на границе с Казахстаном и увезли в ГКНБ на допрос по уголовному делу о захвате Эмильбека Каптагаева в заложники в 2013 году. У здания госкомитета прошел митинг его сторонников с требованием освободить экс-депутата. Спецназ разогнал участников акции.
http://24.kg/obschestvo/48765/
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