Нового муфтия Кыргызстана утвердили на курултае мусульман

Им стал - Максатбек ажы Токтомушев
Сегодня в Бишкеке на шестом курултае мусульман Кыргызстана единогласным решением утвердили муфтия Максатбека ажи Токтомушева.
Напомним, 3 апреля Совет улемов избрал новым муфтием действующего лидера мусульман Кыргызстана Максатбека ажи Токтомушева.
Ранее на должность лидера мусульман свои кандидатуры выдвигали шейх Чубак ажи Жалилов, бывший казы Ошской области Ниязалы Арипов и действующий муфтий Максатбек ажи Токтомушев. 3 апреля Чубак ажи Жалилов и Ниязалы Арипов сняли свои кандидатуры с выборов.
http://24.kg/obschestvo/48703/
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