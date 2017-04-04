В Бишкеке начинаются выборы муфтия Кыргызстана

В Кыргызстане избирается новый глава Духовного управления мусульман.
Курултай происходит сегодня, 4 апреля, в Бишкеке в Кыргызском драматическом театре. В нем принимают участие около 250 представителей духовенства со всех областей республики.
Стоит отметить, кандидат на пост муфтия должен был подать заявление и пройти регистрацию. Он может быть как самовыдвиженцем, так и выдвинут жааматами (коллективами, обществами).
Все документы кандидатов рассматривает особая комиссия. В свое внимание она берет уровень теологического образования, знание Конституции Кыргызстана и еще ряд требований. Комиссия состоит из девяти человек, шесть из них - представители совета улемов, двое из Госкомиссии по делам религий и один представляет ГКНБ.
Голосование может проходить как в открытом, так и в закрытом режиме.
Делегаты предлагают кандидата, выбранного Советом улемов. Курултай же в свою очередь большинством голосов утверждает муфтия.
URL: http://www.vb.kg/357783
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!