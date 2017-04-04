В Бишкеке начинаются выборы муфтия Кыргызстана

В Кыргызстане избирается новый глава Духовного управления мусульман.

Курултай происходит сегодня, 4 апреля, в Бишкеке в Кыргызском драматическом театре. В нем принимают участие около 250 представителей духовенства со всех областей республики.



Стоит отметить, кандидат на пост муфтия должен был подать заявление и пройти регистрацию. Он может быть как самовыдвиженцем, так и выдвинут жааматами (коллективами, обществами).



Все документы кандидатов рассматривает особая комиссия. В свое внимание она берет уровень теологического образования, знание Конституции Кыргызстана и еще ряд требований. Комиссия состоит из девяти человек, шесть из них - представители совета улемов, двое из Госкомиссии по делам религий и один представляет ГКНБ.



Голосование может проходить как в открытом, так и в закрытом режиме.



Делегаты предлагают кандидата, выбранного Советом улемов. Курултай же в свою очередь большинством голосов утверждает муфтия.



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