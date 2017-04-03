Объяснительная Жапарова. Он признал, попытка суицида - не решение проблемы

Экс-депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров считает, что попытка суицида не является выходом из ситуации, в которой он сейчас находится.
Об этом на своей странице в социальной сети рассказала член общественного совета при ГСИН КР Чолпон Омурканова.
Она отметила, что вчера была у Жапарова, оценила его состояние здоровья, а также проверила заключения и назначения психотерапевта. Кроме того, она предоставила объяснительную Жапарова.
Напомним, 2 апреля в СИЗО № 1 произошло происшествие: задержанный экс-парламентарий попытался вскрыть себе вены. Однако его спасли, проведя операцию в исправительном учреждении № 47. Вчера возле стен ИК весь день простояли его сторонники.
В заявлении говорится, что экс-депутат рассказал в деталях о попытке свести счеты с жизнью. Покончить с собой он хотел незаметно, цель преследовал одну - добиться своей смертью освобождения своих родных.
"По существу дела могу пояснить следующее. О том, что в ночь с 01.04.2017 по 02.04.2017, примерно в 7.00-5.00 часов утра пошел в туалет, взял с собой кухонный нож и порезал себе предплечье левой руки и шею. После чего пошел в свою постель. Не хотел, чтобы кто-нибудь видел, причиной суицида послужило то, что я не хотел видеть, как страдают из-за меня мои близкие и сторонники. Я хотел умереть, а моих близких, чтобы отпустили. После того как потерял сознание, очнулся на операционном столе и узнал, что нахожусь в ИК № 47. Претензий к сокамерникам и сотрудникам СИЗО № 1 не имею. Прошу прощения, если доставил неудобства", - говорится в объяснительной Садыра Жапарова.
URL: http://www.vb.kg/357758
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!