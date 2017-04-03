Объяснительная Жапарова. Он признал, попытка суицида - не решение проблемы

Экс-депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров считает, что попытка суицида не является выходом из ситуации, в которой он сейчас находится.

Об этом на своей странице в социальной сети рассказала член общественного совета при ГСИН КР Чолпон Омурканова.

Она отметила, что вчера была у Жапарова, оценила его состояние здоровья, а также проверила заключения и назначения психотерапевта. Кроме того, она предоставила объяснительную Жапарова.

Напомним, 2 апреля в СИЗО № 1 произошло происшествие: задержанный экс-парламентарий попытался вскрыть себе вены. Однако его спасли, проведя операцию в исправительном учреждении № 47. Вчера возле стен ИК весь день простояли его сторонники.

В заявлении говорится, что экс-депутат рассказал в деталях о попытке свести счеты с жизнью. Покончить с собой он хотел незаметно, цель преследовал одну - добиться своей смертью освобождения своих родных.

"По существу дела могу пояснить следующее. О том, что в ночь с 01.04.2017 по 02.04.2017, примерно в 7.00-5.00 часов утра пошел в туалет, взял с собой кухонный нож и порезал себе предплечье левой руки и шею. После чего пошел в свою постель. Не хотел, чтобы кто-нибудь видел, причиной суицида послужило то, что я не хотел видеть, как страдают из-за меня мои близкие и сторонники. Я хотел умереть, а моих близких, чтобы отпустили. После того как потерял сознание, очнулся на операционном столе и узнал, что нахожусь в ИК № 47. Претензий к сокамерникам и сотрудникам СИЗО № 1 не имею. Прошу прощения, если доставил неудобства", - говорится в объяснительной Садыра Жапарова.

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