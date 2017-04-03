Канжар Кадыралиев: «У меня есть все доказательства того, что Жанар Акаев брал взятки»

Тем временем, генпрокуратура пока никак не отреагировал на требование бывшего коллеги возбудить уголовное дело в отношении парламентария



Подследственный брат экс-депутата Ыргал Кадыралиевой Канжар Кадыралиев требует возбудить уголовное дело в отношении нардепа Жанара Акаева. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на адвоката Икрамидина Айткулова.



По его словам, в ходе допроса его подзащитный рассказал суду, что Жанар Акаев вымогал деньги у его родственников и пытался давить на судей.



«В связи с этим, полагаю, генеральный прокурор должна решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Жанара Акаева в виду использования им служебного положения в корыстных целях, а также по факту вымогательства и получения денег от участников процесса, как от потерпевших, так и от родственников подсудимого», – отметил Айткулов.



Канжар Кадыралиев, в свою очередь, заявил в суде, что факт получения взятки Акаевым может быть подтвержден записями с камер видеонаблюдения.



«Я все расскажу. Он брал взятки, когда работал в «Азаттыке». Кроме того, постоянно просил деньги у моих родных, и я не единственный, у кого он брал деньги. У меня есть все доказательства того, что Жанар Акаев брал взятки.



Он постоянно звонил следователям и оказал прямое влияние на мое задержание. Он требовал у меня 15 тысяч долларов взамен на то, что перестанет публично очернять меня и влиять на следствие – я могу доказать это записями с видеокамер и распечатками звонков. Мои родственники дали ему 7 тысяч долларов – это было зафиксировано на записи. Мы думали, может хотя бы тогда он прекратит этот «черный пиар» в отношении меня, но он продолжал и дальше постоянно говорить обо мне с трибуны в Жогорку Кенеше.



Когда он публично потребовал ужесточить мне меру пресечения, он потом сам же мне позвонил, чтобы объясниться. Это тоже может подтвердить распечатка звонков», – заявил подсудимый Кадыралиев в ходе судебного заседания.



По его словам, Жанар Акаев звонил ему в декабре 2015 года и извинялся за свои выступления, отметив, что он случайно оговорился, и больше такого якобы никогда не повторится.



В ходе судебного заседания подсудимый также подчеркнул, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и готов нести ответственность за свои слова, предоставив суду все необходимые доказательства.



Тем временем, адвокат Икрамидин Айткулов сообщил «Вести.kg» о том, что Генеральная прокуратура пока никак не отреагировала на заявления его подзащитного.



– Главный надзорный орган должен принять процессуальные меры и проверить информацию, которую публично озвучил мой подзащитный, – пояснил юрист. – Если его слова подтвердятся, то Жанара Акаева следует привлечь к уголовной ответственности. Если же заявление окажется не соответствующим действительности, то наказанию будет подлежать сам Кадыралиев.



При этом адвокат Айткулов возмущен тем, как огульно среди общественности звучат заявления о том, что Канжар Кадыралиев якобы связан с ОПГ.



– Презумпцию невиновности никто не отменял, поэтому недопустимо утверждать, что Кадыралиев причастен к организованной преступности, – напомнил он. – Чтобы открыто обвинять человека, необходимо привести конкретные доказательства.

Кроме того, Айткулов добавил, что вина его подзащитного по сей день не подтверждается никакими доказательствами, а судебный процесс откровенно и умышленно затягивался.



Напомним, в 2014 году несколько граждан обратились с заявлением в правоохранительные органы на действующего в тот момент сотрудника прокуратуры Оша Канжара Кадыралиева. Тогда генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям «Хулиганство», «Вымогательство» и «Самоуправство».



Алтынай Айбек кызы

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=45474&Itemid=83