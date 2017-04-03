Правящая партия Армении вышла в лидеры на парламентских выборах

Правящая Республиканская партия Армении лидирует на прошедших в воскресенье, 2 апреля, парламентских выборах.

Об этом свидетельствуют данные экзитпола компании Gallup International, передает ТАСС.



Согласно опросу населения, партия набирает 46%. На втором месте — блок «Царукян» с 25%. Третья строчка и 10% достаются блоку «Елк» («Исход»), еще 5% голосов граждане отдали Армянской революционной федерации Дашнакцутюн.



В выборах также участвовали «Свободные демократы», «Армянское возрождение» и Коммунистическая партия, а также блоки «Оганян-Раффи-Осканян» и Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении (Конгресс-АНК).



Как отмечается, погрешность исследования составляет 2-3%. Опрос проводился на 125 избирательных участках по всей Армении.

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