Жена Жапарова: Буду стоять тут до конца, пока не увижу мужа

Во время митинга у колонии №47 в поддержку экс-депутата Садыра Жапарова, его супруга заявила, что намерена стоят у колонии, пока не увидит мужа.
К митингующим вышла председатель общественного наблюдательного совета при Государственной службе исполнения наказаний Чолпон Омурканова. Она заявила, что поговорила с Жапаровым.
«С ним сейчас все хорошо. Он пошел на такой шаг (пытался перерезать себе вены – прим. ред.), так как переживал за свою семью, которая находится в СИЗО-1 Бишкека. Жапаров сейчас в хирургии, под охраной. Мы будем просить перевести его в СИЗО ГКНБ, так как он является политическим заключенным», – сообщила она.
Между тем, правозащитница Толейкан Исмаилова заявила, что Жапаров не мог пойти на самоубийство, он боится сказать правду.
«Накануне супруга Жапарова – Айгуль получила смс-сообщение от сына, в котором он просил перечислить 30 тыс. сомов на указанный в сообщении счет. Это говорит о том, что в СИЗО есть элементы криминального сговора. Это беспрецедентно, когда из одной семьи задержали и поместили в СИЗО так много человек», – сказала она.
Напомним, сегодня утром экс-депутат парламента от партии «Ата-Журт» Садыр Жапаров пытался вскрыть себе вены.
экс-депутата Садыра Жапарова после прохождения кыргызско-казахской границы задержали сотрудники ГКНБ и увезли на допрос. Позже в ГКНБ сообщили, что Садыров задержан по уголовному делу о захвате заложников. Митингующие в поддержку Садыра Жапарова переместились к зданию ГКНБ, где отдельные протестующие начали закидывать милицию бутылками с водой и выбили окна автобуса, в который их посадили после задержания. Другая часть митингующих утверждает, что это дело рук провокаторов, а не сторонников Садыра Жапарова. В МВД сообщили, что задержаны 67 человек, в их отношении возбудили уголовное дело по трем статьям 341(Применение насилия в отношении представителя власти), 174 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), 234 (Хулиганство).
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