Адвокат призывает генпрокурора Кыргызстана возбудить дело на Жанара Акаева

Адвокат призывает генпрокурора Кыргызстана возбудить дело на Жанара Акаева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Икрамидин Айткулов.

"В связи с показаниями подсудимого Канжара Кадыралиева 30 марта 2017 года в Октябрьском районном суде Бишкека в отношении Жанара Акаева полагаю, что генеральный прокурор должна решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении этого депутата ЖК по факту использования им своего служебного положения (пресс-секретарь президента КР, депутат ЖК) в корыстных целях, вымогательства и получения денег от участников процесса (и от "потерпевших", и от родственников подсудимого), оказания незаконного давления на судей и др. Канжар Кадыралиев и его адвокаты готовы оказать содействие в расследовании данного дела", - сообщил Айткулов.

Напомним, в 2014 году на Канжара и Улана Кадыралиевых было возбуждено дело по заявлению Аширалы Келдибаева. По данным заявителя, братья Кадыралиевы с 2004 года незаконно пользуются земельным участком площадью три гектара, который арендует Келдибаев. Кроме того, они требуют отдать им эту землю.

Дело было приостановлено, так как милиция не установила подозреваемого. Канжару Кадыралиеву и его брату Улану было предъявлено обвинение по другим фактам самоуправства и вымогательства. В данном деле потерпевшими были Абдиметалип Бекташев, Мирлан Жолдошев и Улакан Маткаликов. Однако в ходе судебного разбирательства потерпевшие написали встречное заявление и отказались от всех претензий к Кадыралиевым.

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