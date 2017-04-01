Детский крик, кровь, нож. Мужчина зарезал тещу и пытался убить жену

Вчера, 31 марта, в 9.40, при несении службы по рейду "Общественный транспорт", сотрудники патрульной милиции, проезжая на служебном транспорте мимо пересечения улиц Коммунаров и Азовской, увидели скопление людей и подъехали к ним.
Вчера, 31 марта, в 9.40, при несении службы по рейду "Общественный транспорт", сотрудники патрульной милиции, проезжая на служебном транспорте мимо пересечения улиц Коммунаров и Азовской, увидели скопление людей и подъехали к ним.
Один из собравшихся рассказал, что в одном из соседних домов были слышны крики. Со слов очевидца, люди подошли ближе к дому и увидели, что мужчина азиатской национальности, в возрасте примерно 45-50 лет, ходил весь окровавленный с ножом в руках. На вид данный мужчина был агрессивен, и сотрудники милиции попытались успокоить его и потребовали бросить нож. Однако он не подчинился требованиям сотрудников ПМ и пытался сбежать.
Милиционеры задержали его и отобрали нож. Затем сотрудники ПМ вошли во двор дома, где жил мужчина, и увидели, что справа во дворе лежит женщина в возрасте 80-85 лет, вся в крови. Позже от полученных травм она скончалась по дороге в больницу.
В это время сотрудники ПМ услышали детский плач из дома и побежали внутрь. В доме была обнаружена женщина в возрасте 40-45 лет, тоже вся окровавленная. Сотрудники ПМ незамедлительно вызвали скорую помощь. В то же время была дана информация в "102" для вызова следственно-оперативной группы. Пока приехала скорая, сотрудники ПМ оказывали первую медицинскую помощь.
Соседи подтвердили, что пожилая женщина была тещей, а женщина в доме с ножевыми ранениями - жена. Внутри дома также находилась младшая дочь в возрасте 10-12 лет. Позже пришел парень 20-24 лет, который представился сыном подозреваемого, и уехал на скорой вместе с матерью в больницу. После чего приехала следственно-оперативная группа Первомайского РОВД.
Подозреваемый С. К. Р., 1967 года рождения, был передан опергруппе. Проводятся следственные мероприятия.
URL: http://zanoza.kg/355041
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!