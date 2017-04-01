Детский крик, кровь, нож. Мужчина зарезал тещу и пытался убить жену

Вчера, 31 марта, в 9.40, при несении службы по рейду "Общественный транспорт", сотрудники патрульной милиции, проезжая на служебном транспорте мимо пересечения улиц Коммунаров и Азовской, увидели скопление людей и подъехали к ним.

Вчера, 31 марта, в 9.40, при несении службы по рейду "Общественный транспорт", сотрудники патрульной милиции, проезжая на служебном транспорте мимо пересечения улиц Коммунаров и Азовской, увидели скопление людей и подъехали к ним.

Один из собравшихся рассказал, что в одном из соседних домов были слышны крики. Со слов очевидца, люди подошли ближе к дому и увидели, что мужчина азиатской национальности, в возрасте примерно 45-50 лет, ходил весь окровавленный с ножом в руках. На вид данный мужчина был агрессивен, и сотрудники милиции попытались успокоить его и потребовали бросить нож. Однако он не подчинился требованиям сотрудников ПМ и пытался сбежать.

Милиционеры задержали его и отобрали нож. Затем сотрудники ПМ вошли во двор дома, где жил мужчина, и увидели, что справа во дворе лежит женщина в возрасте 80-85 лет, вся в крови. Позже от полученных травм она скончалась по дороге в больницу.

В это время сотрудники ПМ услышали детский плач из дома и побежали внутрь. В доме была обнаружена женщина в возрасте 40-45 лет, тоже вся окровавленная. Сотрудники ПМ незамедлительно вызвали скорую помощь. В то же время была дана информация в "102" для вызова следственно-оперативной группы. Пока приехала скорая, сотрудники ПМ оказывали первую медицинскую помощь.

Соседи подтвердили, что пожилая женщина была тещей, а женщина в доме с ножевыми ранениями - жена. Внутри дома также находилась младшая дочь в возрасте 10-12 лет. Позже пришел парень 20-24 лет, который представился сыном подозреваемого, и уехал на скорой вместе с матерью в больницу. После чего приехала следственно-оперативная группа Первомайского РОВД.

Подозреваемый С. К. Р., 1967 года рождения, был передан опергруппе. Проводятся следственные мероприятия.

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