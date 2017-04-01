ГКНБ предъявил обвинение в коррупции депутату Музаффару Исакову

Депутату Жогорку Кенеша от фракции СДПК Музаффару Исакову предъявлено обвинение в совершении преступления по статье “Коррупция”.
По данным ГКНБ, в бытность главой айыл окмоту Исаков незаконно предоставил земли сельхозназначения под строительство жилых домов.
Как сообщает пресс-служба Госкомитета, уголовное дело в отношении депутата возбуждено 13 февраля 2017 года Генеральным прокурором.
“Установлено, что в бытность главой Таш-Булакского айыл окмоту Сузакского района Исаков по предварительному сговору и во взаимодействии с должностными лицами районных управлений Госрегистра и архитектуры в период с 2010 по 2015 годы вынес 315 незаконных постановлений о предоставлении земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 14,34 гектара под индивидуальное жилищное строительство”, - говорится в сообщении ведомства.
По его данным, в ходе следствия от ряда граждан получены показания о реализации Исаковым указанных земельных участков. 31 марта 2017 года следственным управлением ГКНБ Исакову предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.
Генпрокуратура ранее сообщала, что в ходе проверки ряд граждан дали пояснения о реализации Исаковым земельных участков по ценам от 1,5 до 3 тысяч долларов.
Сам депутат в интервью "Азаттыку" рассказывал, что "удивлен решением Генпрокуратуры возбудить дело именно сейчас".
Музаффар Исаков занимал должность главы сельской управы Таш-Булак с 2010 по 2015 годы. Депутат местного кенеша двух созывов. Стал депутатом Жогорку Кенеша в 2015 году по этнической квоте.
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