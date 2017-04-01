И умом вышел, и внешностью: самые красивые политики мира

«С такой внешность тебе бы в модели».

Однозначно, герои сегодняшней подборки не раз слышали это выражение в свой адрес. Как мы видим на их примере, привлекательностью могут похвастаться не только завсегдатаи красных ковровых дорожек, но также и обитатели кабинетов министров, залов заседаний парламента и так далее.



Редакция K-News собрала 10 политиков со всего мира, которые заставляют биться сердца противоположного пола сильнее.

Джастин Трюдо, 45 лет – премьер-министр Канады. До 2015 года, когда он занял этот пост, Трюдо был преподавателем математики, французского языка, инструктором по сноуборду и банджи-джампингу. Сейчас, наверное, девушки подумали «Почему у меня в школе не было такого учителя?!». С 2005 года женат на бывшей телеведущей и фотомодели Софи Грегуар, вместе они воспитывают троих детей.

Индира Джолдубаева, 38 лет – генеральный прокурор Кыргызстана. Помимо своей деятельности на должности прокурора, она также привлекает внимание общественности своими прекрасными внешними данными. После того как она сменила свою предшественницу Аиду Салянову, в стране начали говорить о новых требованиях к генпрокурору – стройность и красота. Индира Джолдубаева всегда очень серьезна, поэтому ее редкая и обаятельная улыбка приобретает двойную силу.

Рамзан Кадыров, 40 лет – глава Чеченской Республики. Да что тут скрывать, ну нравится женщинам горячий кавказский темперамент! Однако на примере главы Чеченской Республики мы видим, что за брутальной внешностью может прятаться тонкая и благородная душа. Рамзан Кадыров известен своей любовью к животным, он даже профинансировал строительство приюта для бездомных собак и кошек.

Габриэль Викстрем, 32 года — министр народного здоровья, здравоохранения и спорта Швеции. В 2014 году, он взбудоражил сердца девушек в соцсетях, однако не у себя на родине, а в Турции. Причиной этому стало его сообщение в Twitter, где он на турецком поздоровался со своими подписчиками. Внимание к свой внешности он умудряется использовать с своей деятельности. «Если таким образом я могу вовлечь людей в политику, это будет очень хорошо», — считает он.

Омурбек Бабанов, 47 лет – лидер партии «Республика». Признанный покоритель женских сердец, добился звания одно из самых успешных бизнесменов страны. И это неудивительно, помимо внешности, он также обладает острым умом, напористостью и милой родинкой на правой щеке. Некоторая часть общества ожидает, что заняв пост президента, он сможет вывести страну из экономического кризиса.

Алексей Навальный, 40 лет – лидер «Партии прогресса» России. Волевое лицо и пронизывающий взгляд этого политика покоряет сердца женщин раз и навсегда. Алексей Навальный – это 189 см силы, мужества и целеустремленности. На акции против коррупции 26 марта в центре Москвы он был задержан на 15 суток. С нетерпением ждем его освобождения!

Юнис Олсен, 38 лет – депутат парламента Сингапура. В 2000 году она стала обладательницей главной короны конкурса красоты «Вселенная Мисс Сингапур», а уже через 4 года назначена членом парламента в возрасте 27 лет. До политики кроме модельного бизнеса была музыкантом, актрисой, а также бизнесвумен.

Жоомарт Сапарбаев – в немногочисленных рейтингах самых красивых кыргызстанских политиков, Жоомарт всегда занимает первые места. Еще бы! Молодой, красивый, умный, а под взглядом его больших и добрых глаз тает не только мороженое. В политику он подался после журналистики, впрочем, в январе 2016 года он объявил, о том, что оставляется депутатское кресло. Свое решение он объяснил тем, что ему предложили работу в бизнес-проекте, однако как он заявил перед уходом, его политическая карьера еще не закончилась.

Тим Харрис, 38 лет — член партии «Демократический альянс» Южно-Африканской Республики. «Похоже, что член Демократический альянс» ЮАР — самое жаркое, что есть на горячем континенте», — пишут различные издания. А в социальных сетях, девушки публикуют на своих страницах его фотографию, с подписью «надо есть в ЮАР».

Кристина де Киршнер, 64 года – экс-президент Аргентины. На родине ее признают одной из самых могущественных президентов в истории страны, а к своим 64 годам она не покидает топы самых красивых женщин мира. Похвастаться она может не только успешной политической карьерой, а также тем, что является счастливой матерью и бабушкой.



knews.kg