Сарпашев заявил, что невиновен и готов сотрудничать со следствием

"Для начала нужно изучить документы, но могу сказать, что моей вины нет", - сказал "Азаттыку" временно отстраненный от должности глава Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев, комментируя возбужденное против него уголовное дело.
"Для начала нужно изучить документы, но могу сказать, что моей вины нет", - сказал "Азаттыку" временно отстраненный от должности глава Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев, комментируя возбужденное против него уголовное дело.
По его словам, он готов сотрудничать со следствием для того, чтобы доказать свою невиновность.
Говоря о тендере, Сарпашев сказал, что на тот момент было законодательно разрешено делать закупки без проведения тендера. "Вокруг этого сейчас возникают вопросы. Я готов ответить на все и расставить все по местам", - сказал он.
Генпрокуратурой в отношении Сарпашева и должностных лиц Государственной регистрационной службы возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностным положением".
Сообщается, что в 2013 году ГРС, нарушив нормы тендера, приобрела 40 тысяч бланков свидетельства о рождении, однако в них выявили ошибку: в микротексте бланка было написано «Свидетельство о заключении брака».
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