Бишкекчанин рассказал, как выиграл три миллиона на конкурсах мобильных операторов

Бишкекчанин Алмаз Раимбеков стал победителем викторины мобильного оператора "Мегаком" и обладателем суперприза в 1 млн сомов.

Два года назад он уже выигрывал викторину другого оператора -"Билайн", тогда он выиграл в два раза больше денег - 2 млн сомов.

После победы Раимбекова в викторине "Мегакома" пользователи соцсетей предположили, что мог иметь место сговор.

Сам бишкекчанин рассказал "Азаттыку", что добыть победу ему помогли его усердие и любовь к знаниям.

"Многие думают, что это лотерея. Но это была викторина: тест на эрудицию, нужно быстро отвечать на вопросы. К тому же определенные вопросы повторяются. А я в школе учился на отлично и университет закончил с красным дипломом", - рассказывает обладатель миллионов.

По словам Раимбекова, он интересуется всеми сферами, а вопросы викторин были по его любимым темам.

"Здесь сработал закон бизнеса: вкладываешься, упорно занимаешься - можешь выиграть. И еще нужен хороший аппарат", - отмечает он.

После первой победы Алмаза уже проверяли соответствующие органы. "Только убедившись, что выиграл честно, мне выдали деньги", - продолжает бишкекчанин. Часть денег он планирует направить на благотворительность.

В компании "Мегаком" отвергли сомнения в честности конкурса.

"Обладатель миллиона сомов был определен по критериям, описанным в правилах викторины. С тех пор был проведен ряд проверок на предмет корректности подсчета баллов и выполнения всех условий конкурса. В ходе данных проверок какие-либо нарушения не выявлены. Алмазбек Раимбеков выполнил все условия участия в викторине, кроме того, необходимо отметить, что ни он, ни его родственники не являются работниками мобильных операторов", - рассказали в компании.

Между тем в Госналоговой службе отметили, что по законам ему придется поделиться 10% выигрыша с государством.

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