Пытаются вытеснить Карыпбекова из ОТРК...

Глава ОТРК Илим Карыпбеков попал в ДТП, его жизнь была на волоске, но сейчас его здоровье стабилизировалось, он выписался домой, пролежав в больнице месяц.
Он сообщил, что лечение продолжится, но через несколько дней выйдет на работу. Но мы слышали, что некоторые представители верхушки власти хотят назначить на место Илима министра культуры Тугелбая Казакова. Конечно, есть и те, кто заступается за Карыпбекова. Они могут сказать: "Мы использовали джигита, вынудили его вылить помои на различных политиков и бросим на улице?" По всей видимости, в апреле будет ясно, какой будет судьба Илима.
Источник: газета "Азия news" №13 от 30.03.2017 / стр. 7, gezitter.org
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