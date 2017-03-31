История Замиры. Как программистка из кыргызского Ат-Баши преуспела в... разведении яков

Замира - для друзей просто Зампыш - обычная девушка из села в Ат-Баши. В год она зарабатывает более миллиона сомов.

В одном из бишкекских вузов она освоила профессию программиста, но так и не построила карьеру на этом поприще. Новоиспеченного специалиста отец сразу вызвал домой, чтобы передать ей опыт управления семейной фермой.

Уже тогда Замира проявила деловую хватку – заявила отцу, что бизнес не знает уз, и работать она будет только за плату. Девушка заключила с отцом контракт на два года. В этом году будет уже 9 лет, как Замира ведет бизнес по разведению и продаже яков.

Бизнес Замиры

Сегодня оборот фермы "Чойбек" составляет более миллиона сомов в год, в стане насчитывается почти 400 яков (до прихода Замиры их было более 120). На 16 гектарах девушка выращивает картофель, пшеницу и ячмень. Выручка за них составляет около 300 тысяч сомов. Кроме того, у молодого фермера есть отара овец, в которой порядка 50-60 голов, чуть меньше десятка лошадей и много прочего скота, среди которого нет разве верблюдов. Всем этим хозяйством 33-летняя Замира управляется в одиночку. И получается у нее неплохо.

Каждый год в октябре телефон Замире начинает беспрестанно звонить, номер есть у 80 процентов населения Ат-Баши и у 30 – Нарына. В то же время про ее яков – крупных и мясистых – знает весь север страны.

Клиентскую базу удалось наладить еще в самом начале. Отец, испытывая способности своей преемницы, дал непростое задание – продать оптом сразу 40 яков. Тогда Замира выпросила себе одну голову в придачу, этой тушей можно было бы накормить 90 человек разом. Приехав с товаром в Бишкек, девушка устроила бесплатную дегустацию мяса для всех, кого знала в городе. Мясо оказалось настолько мягким и вкусным, что люди сами тут же взялись за составление списка желающих его приобрести. Набралось 50 человек. На Замиру нашел самый настоящий кураж! Заявила, что у нее было 40 яков, из которых 20 уже продано, и что за килограмм она возьмет с друзей не 280 сомов, как на рынке, а всего 250 (хотя отец наказал брать по 230). За два дня девушка продала 80 яков.

В чем успех

Один як дает минимум 150 килограммов чистого мяса. Чтобы вырастить его, довести до продажной кондиции нужно от 4 до 5 лет. Поставить на рельсы такое трудоемкое дело неопытной Замире удалось за 6 лет, в течение которых она не получала прибыли. Это время было потрачено на внедрение собственной системы управления.

"Пока не будет сыт твой скотовод, будешь голодать и ты" - в подчинении у Замиры 18 человек, 10 из которых занимается непосредственно яками. До прихода новой распорядительницы, они получали зарплату в 3 тысячи сомов и периодически поворовывали продукты у хозяина. Жалование, о котором Замира договорилась с отцом, девушка целиком отдавала своим яководам. Сейчас оклад ее работников можно назвать достойным. Чтобы предупредить скотокрадство среди своих работников, она приучила их прямо спрашивать: нельзя ли им для личных нужд одолжить пару голов.

Вдобавок Замира завела дружбу с женами своих подчиненных. Она дает им немного денег на карманные расходы, а те в ответ на это рассказывают, чем занимаются их мужья.

Яки - полудикие животные, поэтому очень пугливы. Обычно при вакцинации этих массивных животных валят, колют препарат и подымают на ноги. Замира же спокойно, молча подходит к ним с иглой, быстро делает укол и так же спокойно уходит. Ее яки не боятся даже выстрелов. Грозно выглядящих яков приручить несложно, достаточно доить их с малых лет. Полученное масло и творог Замира обычно передает своим яководам – пусть будет дополнительным заработком.

Выросшая в айыле в фермерской семье Замира с детства была близка с животными. Она считает, что это способствовало успеху дела. По ее словам, важно иметь некий авторитет среди местных жителей, завести друзей среди ветеринаров, постоянно учиться. "Учит сама жизнь", - знает девушка.

Преемник яководов

У Замиры 3 сестры и 4 брата. Несмотря на то, что она ведет семейный бизнес без посторонней помощи, доходы распределяются между всеми членами семьи одинаково, а главным наследником является ее старший брат.

"Во времянке, где мы живем с матерью, я чувствую себя квартирантом. Можно было бы построить нормальный дом, но его тоже получит брат. Миллионером я себя не считаю – юридически фирма оформлена на него же", - делится Замира.

​Ее брат также занимается сельским хозяйством, но на другом конце страны. Она считает, что он недостаточно ответственен для того, чтобы не только развивать дальше такое крупное хозяйство, но и удержать его.

"Меньше чем через год он все растратит – такой человек. Именно поэтому я не могу отойти от дел, хотя порываюсь это сделать из года в год", - рассказывает Замира.

В дальнейшем Замира хотела бы перебраться на Иссык-Куль – там она успела построить дом. Бишкек девушку совсем не привлекает – теснота города и его загазованный воздух непереносимы для привыкшей к широте сельской душе.

Красива ли жизнь?

Кирзовые сапоги, шапка, телогрейка – вот повседневный образ зарабатывающей миллионы девушки. Внешний вид настолько разнится с ее социальным статусом, что даже отпугивает, например, случайных гостей из города. Для своего гардероба Замира покупает только джинсы, обувь и нижнее белье. Приезжая в город, она собирает у знакомых уже ненужную им одежду, которую потом раздает односельчанам.

"Сейчас на мне кофта сестры. Куртка тоже чья-то, уже не помню. Мы в айыле люди простые. Вы тут одежду толком не изнашиваете, для нас она как новая. Некоторые в селе рассказывают, как ходят в ней по гостям - старая одежда городских может украсить жизнь деревенских, сделать их немного радостнее", - рассказывает Замира.

Девушка из провинции успела посмотреть мир. За свой счет по горячим путевкам она путешествовала в Америку, Германию, Китай, Турцию, Францию, по всему СНГ.

Когда-то Замира копила деньги, но сейчас материальные блага ее совсем не прельщают. Ей важно, чтобы на ходу были две машины: одна для о передвижения, другая – дома, чтобы не стирать вручную.

"Есть люди, которые ничего не добились, ничего не имеют на руках, но любят учить. Советуют купить айфон. А зачем он мне? Чтобы фотографировать. Нам, что, в Ат-Баши делать больше нечего? У нас забот хватает, да и Сеть там не ловит. Или зачем мне особняк? У меня в нашем же айыле есть собственный участок и дом, в котором сейчас живет нуждающийся человек, за просто так. Говорят, езди на "Лексусе" или "Хаммере". Я могу ездить и на "Москвиче", и на коне – все будет мне к лицу, но все же минимализм лучше. Мне не нужно показывать, что я богатая", - Замира говорит, что хоть она и не тратит много, но никогда не экономит и легко относится к деньгам.

После того, как 3 года назад от рака умер отец – он был одним из самых состоятельных людей в Ат-Баши – Замира поняла, что деньги не могут уберечь жизнь человека, но могут сделать ее созидательной.

Сетевая помощь

Во время учебы в Бишкеке Замира видела много способных сверстников, преградой для получения образования которых был лишь недостаток финансовых средств. В итоге они возвращались в айыл и продолжали пасти овец.

"Вы знаете, люди, которые работают со скотом, сами отчасти становятся им. В деревне мы народ темный. Муж бьет и пьет – вот вам и весь кыргызский айыл. Сельчане - люди несчастные во многом и будто беспомощные. Если же у них будет доступ к образованию, им не придется постоянно ждать помощи – они смогут сами заботиться о себе. Говорят, что вместо того, чтобы давать пищу, лучше научить добывать ее. К тому же ученый человек будет влиять на свою семью и остальное окружение", - после долгих размышлений Замира придумала собственную форму меценатства.

Она стала наблюдать за одаренными старшеклассниками в своем айыле. Выбрав одного мальчишку, собиравшегося выучиться на лингвиста, Замира заключила с ним устное соглашение: в случае, если он не поступит на бюджет, она полностью оплатит ему контрактное обучение и поможет найти работу после. Единственное его обязательство – в течение всей своей жизни (неважно, 30 или 40 лет уйдет на это) точно так же помочь другим пяти неимущим, но тянущимся к знаниям подросткам.

Для родителей мальчика это пари осталось тайной, они наверняка рассказали бы другим. Своего подопечного Замира совсем не контролировала, единственной гарантией для нее было его честное слово. И он его сдержал – получил диплом, трудоустроился и помогает уже второму студенту.

"Все это дети из разных айылов Ат-Баши, не только из моего. Там у меня есть друзья – учителя, с их помощью постоянно наблюдаю, ищу тех, кому нужно помочь. Не все соглашаются, не все верят в себя, не все доводят учебу в университете до конца", - однако за эти годы Замира оплатила образование 13 выпускникам школ. Сегодня у нее на попечении 4 будущих специалиста.

А что это за девушка?

Замиру многие называют феминисткой, однако таковой она себя совсем не чувствует. Своей позицией, непохожей на другие, девушка, как она считает, обязана не теориям, а личному опыту и особенностям уклада жизни в айыле.

"Если я могу делать мужскую работу, могу принять роды у ячихи, например, почему мужчины не могут делать женскую? Почему они не могут месить тесто и наливать чай? Своих друзей - парней, которые младше, я приучила наливать мне чай, почему бы и нет?" - у Замиры не хватает времени стирать и готовить, за домом следить ее мать.

У Замиры есть сестра-близнец – полная ее противоположность. Работает бухгалтером в Бишкеке, она далека от сельского хозяйства. "Она вся такая женственная, мягкая, чуткая. Если я – земля, она – небо. Витает где-то там, в облаках", - подшучивает Замира.

По ее рассказам, в ней редко видят девушку, она больше соответствует типажу "свой парень". Себя она воспринимает примерно также – общение с малочисленными подругами ее утомляет, их сплетни раздражают, а выстроить деловые отношения с женщинами – настоящий вызов для прямолинейной Замиры. То ли дело мужчины, окружавшие ее всю жизнь! Благодаря их влиянию, как считает Замира, она лишена характерных для девушек из села стеснительности и зажатости. Несмотря на то, что женщина, Замира смогла выстроить крупный бизнес в сельском регионе, работая в основном с местными мужчинами.

"Отличник не становится богатым. Он привык делать то, что ему говорят. Отличник подметает двор не по собственному желанию, а потому что боится. Троечник же получает тумаков от родителей, от учителей – он уже привык к неудачам. Я была такой. Кого больше всех ругали? Кто не подчинялся, не слушался, не боялся ни отца, ни мать? Кто воровал машину, ночью сбегал через форточку? Это все я. Подмети - тебе надо, ты и мети. Помой посуду за братом – он ел, пусть он и моет. Подай чай – он такой же человек, как и я, не буду ему прислуживать", - Замира и сейчас ни перед кем не отчитывается. В семье не знают, каков ее доход, сколько яков продано и сколько гектаров вспахано.

Девушка-миллионер до сих пор играет в альчики – считает, что это полезно для бодрости как духа, так и тела.

"Я всегда спрашиваю у друзей, не утыкается ли мой нос в потолок. Самое страшное для меня – зазнаться, заважничать", - говорит Замира.