На митинге в поддержку Садыра Жапарова провокационные беспорядки организовал заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров?

На 25 марта был запланирован мирный митинг по случаю возвращения в страну Садыра Жапарова.

Сам Садыр Жапаров открыто заявлял, что вернется в страну, примет участие в мирном митинге и добровольно пойдет в ГКНБ давать показания.



Несмотря на это власть продемонстрировала свою слабость, допустила провокационные беспорядки.



Судя по некоторым данным, провокации организовал заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров. Именно Абдыкарову было поручено обеспечивать общественный порядок во время митинга. Он должен был управлять милицией.

А Абдыкаров, напротив, не поехал на место событий, сбежал, не говоря о том, чтобы держать ситуацию под контролем на митинге. В то же время Абдыкаров приказал некоторым ребятам устраивать провокации. В итоге получили травмы многие митингующие, шесть сотрудников милиции, в начальника 10-го управления ГУВД попала пуля.



6 апреля 2010 года Абдыкаров был заместителем Таласского управления внутренних дел. Судя по тому, что писали в СМИ, когда начались народные волнения, он переоделся в женскую одежду, бросил коллег, которые впоследствии были избиты. И на этот раз он сбежал, допустив столкновение двух сторон, как это понимать? Интересно, за какую отвагу трусливый Абдыкаров получил от президента Атамбаева медаль "Эрдик"...



Аркар Кулжабеков (статья взята со странички автора в ФБ)



Источник: газета "Майдан.kg" №11 от 29.03.2017 / стр. 8

http://www.gezitter.org/society/58753/