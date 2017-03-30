Алия замужем за программистом Константином Рязановым.
Таир — такое имя дали внуку президента Алмазбека Атамбаева.
Об этом на своей страничке в Instagram сообщила дочь главы государства Алия Шагиева.
Она также рассказала, как проходили ее роды.
А.Шагиева родила сына 20 марта, 24 марта А.Атамбаев сообщал, что родители сами выберут имя для
малыша.
Алия замужем за программистом Константином Рязановым.
Исследователи выделяют как минимум три версии происхождения этого имени. В первом случае оно
уходит своими корнями в древние гуннские наречия. Слово переводится, как «настойчивый» или
«непоколебимый». По другим данным, это имя пришло к нам из арабского языка, по третьим – из
древнеперсидского.
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