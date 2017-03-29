Переименование сети лицеев «Себат» не связано с заявлениями турецких властей

В образовательном учреждении уверяют, что новое название дают из-за ребрендинга и введения множества новых программ обучения



Сеть образовательных учреждений «Себат» получит новое имя. Теперь лицеи будут называться «Сапат», что означает «качество». Как пояснили «Вести.kg» в пресс-службе учебного заведения, это никак не связано с заявлениями турецких властей о распространении среди учеников террористических идей.



– Переименование – часть процесса обновления сети учебных заведений, – пояснили там. – Министерство образования стало одним из учредителей, мы вводим новые образовательные программы: кембриджская аккредитация и другие.



СМИ сообщают о том, что новое название – «Сапат» - недавно зарегистрировали в Министерстве юстиции.



«Пока не завершены работы с брендированием и ребрендингом. Сейчас идет процесс утверждения. На следующей неделе презентуем новый логотип, фирменный стиль и так далее. Завершился лишь процесс по регистрации», – цитируют представителя пресс-службы Зафарбека Сулайманова местные СМИ.



Ранее «Вести.kg» информировали о том, что турецкая прокуратура включила лицеи «Себат» и вуз «Ататюрк–Ала-Тоо» в список организаций, распространяющих «террористические идеи и цели движения Фетхуллаха Гюлена.



В пресс-службе сети образовательных учреждений «Себат» отвергли подозрения прокуратуры Турции.



Напомним, ранее власти Турции призывали Кыргызстан принять меры против сторонников Гюлена в республике и обратить внимание на образовательную организацию «Себат», которую связывают с движением Гюлена. Иначе, пригрозили они, отношения между странами изменятся. Однако президент Алмазбек Атамбаев назвал требование «абсурдным».



Ольга Федорчук

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=45398&Itemid=83