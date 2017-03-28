Завтра возле суда пройдет очередной митинг в поддержку Текебаева

Милиция, в свою очередь, призывает сторонников лидера "Ата Мекен" не нарушать общественный порядок



Завтра у здания Верховного суда пройдет еще один митинг в поддержку лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева. Об этом на своей странице в Facebook заявил активист Адиль Турдукулов.



По его словам, судебное заседание, в рамках которого будет рассмотрена апелляция о мере пресечения "отцу Конституции", состоится завтра в 9:30 утра. Активист призывает кыргызстанцев прийти к зданию суда и поддержать Текебаева своим участием в мирном митинге.

Тем временем, столичная милиция готова и дальше следить за порядком во время уже привычных акций протеста.



– Мы обязательно отправим наших сотрудников следить за порядком на месте проведения митинга, – сообщили «Вести.kg» в пресс-службе ГУВД Бишкека. – Главное, чтобы участники акции не нарушали общественный порядок и не мешали работе Верховного суда.



Напомним, Омурбек Текебаев, которого обвиняют в коррупции и мошенничестве, был заключен под стражу в СИЗО ГКНБ до 25 апреля.



Его адвокаты требовали смягчить меру пресечения, однако Бишкекской городской суд поддержал решение Первомайского районного суда, оставив прежнее решение в силе.



Завтра Верховный суд Кыргызстана также рассмотрит апелляцию адвокатов лидера «Ата Мекен».



Алтынай Айбек кызы

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=45385&Itemid=83