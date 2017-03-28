Депутат заподозрила, что членов Наблюдательного совета ОТРК отбирают не честно

Эксперты считают, что кандидатам просто следует самим внимательнее относиться к процедуре отбора



Депутат Наталья Никитенко сомневается в объективности избрания членов Наблюдательного совета Общественной телерадиокорпорации. Об этом парламентарий заявила накануне в ходе заседания комитета ЖК по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.



По ее словам, несколько кандидатов не попали в список по надуманной причине.



Никитенко отметила, что от одного из кандидатов Тимура Алхожоева поступила жалоба о том, что он якобы сдал документы до 3 марта, но отдел писем парламента по неизвестным причинам зарегистрировал их только 6 марта.



«Я считаю, что они могли не знать о сроках. Их мнение многим не нравится и не устраивает. Предлагаю не подходить к вопросу прямо, а посмотреть на возможный политический контекст. В этом вопросе симпатия и антипатия не должны иметь место», – отметила в ходе обсуждения Наталья Никитенко.



Однако, заместитель руководителя отдела писем ответила парламентарию, что никаких заявлений от Алхожоева до 3 марта не поступало, и последнее зарегистрированное письмо было от Аиды Касымалиевой.



«Ее заявление ликвидируется, потому что недавно она стала депутатом. От Тимура Алхожоева писем на конец рабочего дня 3 марта не было», – добавила она.



«Вести.kg», в свою очередь, связались с медиа-экспертом и действующим членом наблюдательного совета ОТРК Вячеславом Гончаровым, который отметил, что такая ситуация в избирательном процессе совета возникла впервые.



– В 2012 году не было таких жалоб, – заявил он. – Есть регламент, где все четко прописано, и я не понимаю, что значит «не знать о сроках»? Если процесс отбора начался, то об этом всегда заявляют заранее. Кроме того, было проведено два или три мероприятия, которые были посвящены работе с кандидатами.



По мнению Гончарова, парламент обязательно должен разобраться в возникшей ситуации и принять соответствующие меры.



– Если будет доказано, что это упущение тех, кто занимается обработкой писем, то в отношении них нужно принять дисциплинарные меры, вплоть до увольнения, если же сам кандидат упустил время, то это сугубо его проблемы, – отметил медиа-эксперт.



Кроме того, Вячеслав Гончаров подчеркнул, что кандидатам следует серьезнее относиться к порядку отбора членов Наблюдательного совета ОТРК.



– Предположим, окажется, что кандидаты просто не подали заявки в срок и теперь всячески будут пытаются оправдать себя: они могут начать требовать рассмотреть их кандидатуру во что бы то ни стало – это полнейший вздор. Тогда и тем, кто не успеет заявить о намерении баллотироваться на пост президента страны, можно легко заявиться через полгода и потом кричать о нечестных выборах. Регламент, регулирующий отбор кандидатов – это не просто бумажка. Есть определенный порядок, и все должны его придерживаться. В любом случае эту ситуацию нельзя оставлять без внимания, – заключил Вячеслав Гончаров.



Алтынай Айбек кызы

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=45373&Itemid=83